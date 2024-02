Formigoni, se Moratti si candida alle Europee io non ci sarò

"Lo dirò a fine aprile, mancano ancora due mesi. Ma state tranquilli che lo dirò urbi et orbi": così l'ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni ha parlato di una sua possibile candidatura alle elezioni europee, come riporta oggi 'Il Corriere della sera'. "Se si candida Letizia Moratti - ha aggiunto il 76enne - io non ci sarò: i nostri destini sono assolutamente separati".

Ieri sera l'ex governatore lombardo ha partecipato a una serata organizzata a Vimercate da Jacopo Dozio, neo consigliere regionale di Forza Italia e che aveva tra i temi la sanità e il dibattito sul terzo mandato: "Nessuno — ha detto — ha cercato di capire come ha fatto Formigoni a fare quattro mandati, tutti nel rispetto pieno e totale della legge". "Se gli amici che vogliono fare il terzo mandato studiassero quelle che sono state le mosse della Regione Lombardia di Formigoni potrebbero capire come fare il terzo e eventualmente anche il quarto mandato. Senza gettare il Parlamento in braccio a questi dibattiti che - ha concluso Formigoni, che lo scorso novembre ha finito di pagare il suo debito con la giustizia - hanno un po' dello specioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA