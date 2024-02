'Educare gli stranieri', consigliere di centrodestra scatena la polemica a Lodi

"Sono passati dal cammello alla macchina. Dico 'educhiamoli', campo di rieducazione": il consigliere comunale di Lodi Gianmario Invernizzi (capogruppo della lista di centrodestra Sara Casanova) ieri con queste parole ha scatenato le polemiche in Consiglio comunale.

Parlando degli interventi in via Lodino, ha sostenuto che "più che sistemata, via Lodino va bonificata. Sono degli indios" insomma "è una via che va educata". "Campo di rieducazione. C'è un campo di calcio, li chiamiamo lì tre ore e facciamo educazione civica agli stranieri: gli spieghiamo come si vive in un Paese civile" ha concluso l'intervento che ha scatenato le critiche di tutta la maggioranza di centrosinistra.

"Che vergogna" ha commentato il consigliere comunale del Pd Domenico Pellecchia. "A voi sembrano parole degne di un rappresentante eletto democraticamente dai cittadini di Lodi? A me no - ha scritto sui social postando in video dell'intervento di Invernizzi -. Al massimo mi sembrano le parole di chi non ha nessun rispetto delle istituzioni e delle persone".



