Assessore Granelli: 'Bene tavolo di confronto con Polizia locale'

"Oggi il giudice del lavoro ha preso in esame il ricorso dei sindacati sulla trattativa con la Polizia locale" per la riorganizzazione del corpo, "non è entrato nel merito delle parti e ha chiesto di discutere, di parlare, di confrontarsi insieme. Noi crediamo che questa sia una cosa positiva". Lo ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, commentando l'udienza del tribunale del lavoro, dopo il ricordo dei sindacati contro l'amministrazione per condotta anti sindacale. "È un invito a entrare nel merito, a parlarsi e a provare a ragionare insieme su come migliorare l'efficacia del servizio della Polizia locale. Noi siamo pronti - ha aggiunto -. Il nostro percorso di riorganizzazione della Polizia locale parte proprio da una fase di confronto e siamo pronti ad iniziarla con l'auspicio e la speranza che aiuti a rendere sempre più efficace il servizio e sempre più rispondente a quello che è oggi il bisogno di Milano". Il Comune, come ribadito già più volte, intende proseguire con la riorganizzazione del corpo. Il giudice del lavoro nella decisione di oggi ha rimandato ogni decisione all'udienza che si terrà il 14 maggio, al termine del tavolo di lavoro dove le parti sindacali sono state invitate a presentare una proposta.



