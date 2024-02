A Emma Dante il premio Le Forme del Cinema

E' stato assegnato alla regista, attrice e drammaturga Emma Dante il Premio Le Forme del Cinema 2024 dello Sguardi Altrove Women's International Film Festival, la manifestazione dedicata alla promozione del cinema e della creatività femminile, in programma a Milano dal 15 al 24 marzo.

In linea con il focus della 31esima edizione, 'il Corpo delle Donne' nelle sue più ampie accezioni, dal corpo estetico al corpo artificiale, dal corpo del cinema al corpo interculturale, fluido e in trasformazione, il festival - si legge in una nota - ha scelto di premiare quest'anno un'artista che del corpo femminile è stata fin dagli esordi raffinata cantrice, facendone il cuore pulsante dei suoi lavori teatrali e cinematografici.

Sabato 9 marzo Emma Dante accompagnata dalla direttrice di Sguardi Altrove Patrizia Rappazzo terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo "il corpo degli attori nel teatro e nel cinema contemporaneo", alle 11 presso il Teatro Studio Melato, per poi spostarsi alle 15 al Cinema Beltrade dove riceverà il Premio Le Forme del Cinema e introdurrà la proiezione di "Misericordia", il suo ultimo lungometraggio presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023. L'8 marzo invece al Piccolo teatro Melato debutterà il suo spettacolo Re Chicchinella.





