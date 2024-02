Nel paese delle poesie arriva un nuovo Totem poetico

Si amplia, con il decimo Totem, il percorso poetico di Ponte di Legno, la località montana bresciana dell' alta Valcamonica , nota anche come il paese delle poesie, grazie ad un premio dedicato esclusivamente a questo genere letterario. I Totem, ciascuno custode dei versi di un vincitore del concorso, allestiti negli angoli caratteristici del comune, sono diventati negli anni un simbolo di Ponte.

Il decimo sarà dedicato a Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d'arte, traduttore, oltre che uno dei fondatori del premio. L'inaugurazione sarà in concomitanza con la fase finale del Pontedilegno poesia, in programma dal 2 al 4 agosto, e inserito nella rassegna 'Una montagna di cultura…la cultura in montagna', il grande contenitore di eventi, organizzati da MirellaCultura in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica Dalignese.

Intanto è stato aperto anche il bando della 15/a edizione del premio riservato alla poesia edita in lingua italiana o dialettale e ad autori italiani e stranieri, con libri pubblicati - in forma cartacea o in digitale (e-book), fra il primo gennaio 2022 e il 30 aprile 2024.



