Lombardia finanzia con 3 milioni il restauro del Duomo di Milano

Regione Lombardia finanzierà con 3 milioni di euro nel prossimo triennio interventi di restauro per valorizzare la cattedrale del Duomo di Milano e salvaguardare il complesso monumentale. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso in occasione della sua visita alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Tra gli interventi in programma c'è il restauro di Capocroce Nord, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2024 con il recupero di piloni, finestroni, guglie, statue, gabbioni e mensole che arricchiscono i tre lati e la copertura della zona che abbraccia la Cappella della Madonna dell'Albero, all'interno del Duomo. Entro la fine del 2024 sarà completato anche il ripristino del Transetto Nord Est esterno.

I lavori interesseranno anche il Basso Tiburio, ovvero il grande ottagono dalla cui copertura sorge la Gran Guglia che sorregge la Madonnina, e termineranno entro il 2025 assicurando stabilità alla struttura. Infine, è previsto il restauro dell'Antico Organo del Duomo: l'intervento si concluderà nel 2026.

"Siamo da sempre impegnati - ha sottolineato Caruso - nella tutela dei nostri preziosi tesori culturali. Questo ulteriore stanziamento conferma l'attenzione ai 'gioielli' della Lombardia, patrimonio inestimabile della nostra regione.

L'obiettivo è preservare l'integrità storica e artistica di un luogo simbolo di Milano e di tutta la Lombardia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA