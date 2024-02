Dal 10 al 17 marzo a Milano torna l'Ireland Week

Danza, musica, cinema e gastronomia per una settimana dedicata interamente all'Irlanda. Torna a Milano, dal 10 al 17 marzo, giorno di San Patrizio, l'Ireland Week, arrivata alla terza edizione. Quest'anno la kermesse si svolgerà anche a Roma con una prima versione a cura dell'Ambasciata d'Irlanda in Italia.

Il programma milanese prevede mostre fotografiche, come 'Irlanda on the road' che sarà allestita in via Dante o eventi speciali come la 'Experience Ireland', una giornata esperienziale ad accesso gratuito all'Open, spazio multimediale di Porta Romana tra degustazioni e laboratori con un focus sull'Irlanda del Nord.

La parola d'ordine sarà "interazione" interpretata nel corso dei laboratori dedicati, tra le altre cose, all'arte del pane in stile irlandese, ai passi di danza tradizionali e alle degustazioni sensoriali di distillati e di cioccolato.

Non mancheranno anche i travel talks: presentazioni per idee di viaggio, in collaborazione con Lonely Planet, giornalisti, influencers ed esperti di Irlanda.

Spazio anche alle tematiche ambientali, con i due appuntamenti "Ghe pensi mi, speciale Irlanda" in collaborazione con We Are Urban, dedicati ad attività di clean-up per sensibilizzare i cittadini.

La musica e le danze tradizionali saranno ancora più presenti in città e ogni giorno porteranno i ritmi irlandesi in via Dante e nella stazione metro di Garibaldi, con i celebri Buskers e gruppi di ballerini esperti, pronti anche a coinvolgere qualche passante che ha voglia di imparare. L'Hard Rock Cafè ospiterà, invece, martedì 12 marzo un concerto tributo ai Cranberries e, giovedì 14, un concerto tributo agli U2.

"Il 2024 è l'anno in cui l'Ireland Week esce dai confini milanesi non solo in Italia: oltre a quella di Roma, ci saranno, infatti, edizioni anche a Madrid, Parigi, Vienna e Zurigo" sottolinea Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia.



