Cigarettes After Sex tornano in Italia il 1 novembre a Milano

I Cigarettes After Sex tornano in Italia, dopo il sold out a Milano dello scorso novembre. La band sarà protagonista di una data unica l'1 novembre al Forum di Milano. L'evento sarà l'occasione per ascoltare live il nuovo album X's, in uscita il 12 luglio (Partisan Records), anticipato dal singolo Tejano Blue.

A dicembre 2023 il trio ha pubblicato la cover di Motion Picture Soundtrack, omaggiando con il loro stile inconfondibile i Radiohead. A luglio uscirà X's, un LP in cui il frontman Greg Gonzalez racconta in modo crudo di una relazione durata quattro anni. Il primo brano, Tejano Blue, è un singolo dedicato all'amore senza tempo caratterizzato da influenze della musica texana e dallo stile inconfondibile della band.

La musica dei Cigarettes After Sex evoca le potenti sensazioni di euforia insite nel nome stesso della band e al tempo stesso riesce in un modo unico a ricreare le emozioni tipiche dei film più romantici: nostalgia, coinvolgimento, evocazione struggente. Sono queste le qualità che hanno permesso alle canzoni della band di conquistare innumerevoli Paesi e appassionare il pubblico più devoto.

La loro discografia conta oggi oltre 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su Spotify, oltre 23 milioni di ascoltatori mensili e più di 800 milioni di stream su YouTube.

La loro musica è stata utilizzata circa 6,4 miliardi di volte anche su TikTok. Nel 2023 hanno venduto più di 200mila biglietti a livello globale.



