Brera Design District al Fuorisalone 260 eventi per i 15 anni

Il Brera Design District in occasione del Fuorisalone 2024, in scena a Milano dal 15 al 21 aprile, presenta la sua quindicesima edizione e punta a superare la quota di 210 eventi, con una previsione totale di oltre 260, considerati anche i 196 showroom permanenti, che comprendono le 15 nuove aperture da maggio 2023.

Le novità sono state illustrare nel corso della conferenza stampa del Fuorisalone. Il distretto sostiene il tema 'Materia Natura' proposto da Fuorisalone e si impegna a promuovere una riflessione sulle sfide del contemporaneo, incoraggiando una cultura del progetto consapevole dando spazio a pratiche capaci di generare azioni di cambiamento.

Brera Design District estende il suo ambito d'azione anche al resto dell'anno, promuovendo nuove forme della cultura del progetto con particolare attenzione al lifestyle e al mondo dell'arte e della moda.

Brera Mag è la vera novità del 2024 per Brera Design District: un magazine completamente dedicato a Brera, pubblicazione cartacea di 180 pagine, con una tiratura di 15.000 copie e una periodicità semestrale. Il magazine sarà organizzato in tre macro sezioni: la parte introduttiva con le rubriche, gli articoli redazionali sul territorio, e i capitoli tematici, con articoli e schede di presentazione delle varie attività della zona, in doppia lingua italiano e inglese. Brera Mag sarà distribuita gratuitamente in circa 400 luoghi della città tra cui hotel, attività commerciali, punti di interesse culturali e artistici.



