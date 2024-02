Assessore Lombardia, salvaguardato il contributo per caregiver

"La trattativa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata proficua. Grazie a un costante dialogo siamo riusciti a raggiungere un obiettivo per noi essenziale. Abbiamo salvaguardato il contributo economico a favore dei caregiver". Così l'assessore della Regione Lombardia alla Disabilità Elena Lucchini dopo l'incontro con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità di oggi con al centro la nuova programmazione regionale per le non autosufficienze.

Due mesi fa le associazioni avevano lanciato un appello sull'applicazione del Piano regionale per la non autosufficienza, in attuazione di quello nazionale, un provvedimento che, avevano sottolineato, a partire dall'1 giugno 2024 "prevede un decurtamento del contributo per l'assistenza ai caregiver familiari per almeno settemila persone con gravissima disabilità".

La Lombardia "ha fatto da apripista" arrivando "ad una interpretazione più efficiente e meno vincolante che ha consentito di bilanciare meglio la quota da destinare ai servizi".

"Nel concreto - ha spiegato - la nuova programmazione consentirà di rivedere profondamente i contenuti della delibera che abbiamo dovuto obbligatoriamente approvare a dicembre. Le rimodulazioni, che inizialmente erano ricomprese tra i 200 e i 350 euro mensili a seconda delle categorie e avrebbero ridotto il contributo economico diretto ai caregiver in forza di un aumento dei servizi, passeranno a circa 65 euro mensili, con l'esclusione dei disabili con bisogni complessi che invece non vedranno alcuna modifica rispetto alla programmazione dello scorso anno".

"Questo sarà possibile - ha chiarito - grazie a un contributo economico aggiuntivo, del valore massimo di 85 euro mensili a valore sul 'Fondo Caregiver', che saranno rimborsati in un'unica soluzione per un valore massimo di 595 euro per il 2024".





