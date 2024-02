Torna Mixology, i nuovi trend tra soft drink e dolci in tema

Soft Drink, No/Low alcohol e l'incrocio con altri mondi come quello dell'alta pasticceria, sono tra le novità della prossima edizione di Mixology Experience 2024, la fiera specializzata nel settore beverage dedicata a Bar Industry, cocktail e miscelazione, in calendario a Milano dal 17 al 19 marzo presso il Superstudio Maxi. Organizzata dal gruppo Bartender.it, offrirà un panorama completo di grandi distillati e liquori senza dimenticare il format 'Coffee Mixology' con il caffè e il suo incontro con gli spirits nel mondo della miscelazione. Tra le novità 2024 ci sono gli Awards dedicati a tre categorie in esame, di tradizione prevalentemente italiana, Grappa, Vermouth e Amaro, e la partnership con l'alta pasticceria attraverso Apei. L' associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, presieduta da Iginio Massari sarà all'evento con sette maestri italiani che presenteranno creazioni di pasticceria, cioccolateria e gelateria, approfondendo il rapporto tra spirits e dolci. Ci sarà anche la nuovissima Craft Zone, un'area dedicata ai produttori artigianali e alle loro creazioni 'sartoriali': distillati che si contraddistinguono per criteri di territorialità, materie prime ricercate e certificate, metodi di produzione non industriale.

L'ingresso al Superstudio Maxi è vietato ai minori di 18 anni, anche se accompagnati, ma i genitori possono portare neonati e bimbi in carrozzine o passeggini. Anche quest'anno MIxology Experience sarà anticipata e accompagnata dalla MIxology Week, l'appuntamento, che coinvolgerà bar, ristoranti, rooftop e bar d'hotel di Milano, dal 14 al 19 marzo.



