Ricerca Niq-GfK, 'una famiglia su 3 dice di vivere peggio'

Una famiglia su tre dichiara di vivere peggio e cambia il carrello della spesa, mentre il 40% degli italiani presta più attenzione al benessere. Sono i dati più salienti emersi dalla dal titolo 'Come cambiano gli acquisti degli italiani' presentata oggi da Niq e GfK.

Emergono tra gli acquisti i prodotti con meno zuccheri in cibo e bevande e sono in crescita le vendite di dispositivi Tech per il monitoraggio della salute, che vengono scelti dal 65% della popolazione. Tra questi i purificatori d'aria, specialmente nelle aree più inquinate.

L'80% degli italiani in difficoltà attribuisce al generale aumento del costo della vita la causa della loro difficile situazione finanziaria. I dati di Niq evidenziano inoltre, tra le primarie inquietudini degli italiani, tre fattori: l'aumento del costo dei prodotti alimentari, l'aumento delle bollette di gas ed elettricità e i conflitti in corso.

Volgendo lo sguardo al futuro, per la fine del 2024, secondo Niq, i consumatori italiani restano pessimisti: il 60% ritiene che la propria condizione finanziaria non subirà cambiamenti, anzi il 25% teme un inasprimento della situazione.

Per gestire al meglio le spese, il 96% delle famiglie italiane e il 93% degli europei hanno progressivamente modificato le modalità di acquisto nel settore dei beni di largo consumo. Il 50% degli italiani segue puntualmente la lista dei prodotti necessari e il 63% presta maggiore attenzione agli sprechi. Metà dei consumatori sceglie di acquistare prodotti in promozione. Infine, per tutto il 2024 e in un'ottica di risparmio, il 68% delle famiglie italiane limiterà le occasioni di svago, trascorrendo (il 45%) più tempo a casa.

La conferenza stampa si è tenuta a Milano in quella che sarà la sede Niq & GfK in Italia. Niq, azienda nel settore della consumer intelligence, e GfK, che analizza i comportamenti d'acquisto dei consumatori, si sono infatti unite nel 2023. Ad illustrare i dati l'amministratore delegato della nuova società Enzo Frasio insieme a Christian Centonze e Fabrizio Marazzi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA