Milano-Cortina: le due mascotte ospiti della Regione Lombardia

Tina e Milo, le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, sono state oggi a Milano, nella sede della Regione Lombardia, concludendo il loro viaggio attraverso i luoghi che ospiteranno i Giochi invernali.

Ad attendere i due ermellini in piazza Città di Lombardia c'erano il governatore Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco.

"Abbiamo celebrato recentemente i due anni dall'inizio delle Olimpiadi - ha detto Fontana - e la presenza delle mascotte oggi nella piazza della sede della Regione ci fa entrare sempre più nell'atmosfera dei giochi".

"Curiosi per natura, intraprendenti, resilienti e capaci di adattarsi alle situazioni - ha aggiunto Romani - questi due ermellini in modo simpatico rappresentano al meglio i valori lombardi del saper fare e del non fermarsi mai".

"Senza dimenticare - conclude Romani - il tratto solidale del carattere lombardo, come testimonia Milo, simbolo dei giochi paralimpici, senza una zampetta, ma che con un po' di ingegno e tanta forza di volontà ha imparato a usare la coda facendo della sua diversità un punto di forza".



