Incendio in Rsa con 240 anziani in Brianza, nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per un incendio scoppiato in una Rsa a Limbiate (Monza e Brianza) per cause che sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate in una camera al primo piano della struttura a tre piani che ospita 240 pazienti.

Le procedure di emergenza sono scattate in poco tempo. Non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco sono arrivati con due autoscale, due autopompe e due carri soccorso. Quaranta ospiti sono stati temporaneamente evacuati dalle loro camere e trasferiti in luoghi sicuri all'interno della struttura.

Le fiamme sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell'edificio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA