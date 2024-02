Braccialetto a uno stalker, prima volta dei vigili a Brescia

Per la prima volta a Brescia da un'indagine della Polizia locale la Procura ha deciso di far loro applicare il braccialetto elettronico ad un uomo che perseguitava la ex.

Sia la donna, vittima di intimidazioni, violenze e minacce, che l'ex coniuge, indosseranno il dispositivo elettronico: lui ha il divieto di avvicinamento, lei potrà essere avvisata se la misura non verrà rispettata.

Era arrivato anche a minacciarla di morte. “Ti faccio ammazzare” scriveva il 50enne di origini rumene al quale la Polizia locale di Brescia ha applicato il braccialetto elettronico su disposizione della Procura. Proprio la donna, connazionale e di cinque anni più giovane, aveva sporto denuncia alla polizia locale della città dopo che negli ultimi mesi l’ex aveva alzato i toni. La coppia era separata dal 2019, ma pare che solo da luglio scorso l’uomo avesse iniziato ad insultare e minacciare la ex moglie e madre di due figli.



