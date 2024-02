Alla Triennale di Milano Mariella Bettineschi è 'All in One'

Tutto in uno: dal 28 febbraio al 24 marzo la Triennale di Milano ospita 'Mariella Bettineschi. All in One', mostra che riunisce in quattro gruppi i lavori eseguiti dall'artista bresciana dal 1989 allo scorso anno.

Ad essere esposte sono le serie Morbidi e Piumari, con organze imbottite di bambagia o piume con parole scritte in oro colato o ancora trapunte di ciniglia con filo di nylon o metallo e perline. E ancora i Tesori, carte da lucidi lavorate con catramina, acqua ragia e strati di pigmenti dorati a caldo. E ancora le fotografie di Età successiva, immagini di ritratti femminili (realizzati da autori come Leonardo o Raffaello), nature o biblioteche sdoppiate e modificate in modo da farle entrare in una dimensione senza tempo.

La centralità del ruolo della donna nel suo lavoro è affrontata senza mai usare il proprio corpo o donne reali, per puntare così sulla interiorità.

Fra i lavori di Bettineschi c'è l'installazione realizzata alle Tuileries di Parigi per la collezione Dior prêt-à-porter Autunno-Inverno 2022-23 di Dior che è partner della mostra (mentre i partner Istituzionali Lavazza Group e Salone del Mobile Milano sostengono Triennale Milano per questo progetto).

L'esposizione rientra nel percorso di promozione e valorizzazione della scena artistica italiana a cura di Damiano Gulli che la Triennale ha avviato da alcuni anni.



