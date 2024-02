Scontro tra Tir lungo l'A4, un ferito grave

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti lungo l'autostrada A4 in direzione Torino all'altezza di Arluno, nel Milanese, nei pressi del Ponte sul Ticino, dove due Tir si sono scontrati per cause ancora da accertare. Secondo i vigili del fuoco, che ne danno notizia, uno dei due autisti è stato estratto dopo essere rimasto bloccato all'interno della cabina di guida.

Sul posto anche personale del 118. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un furgone che si è incastrato sotto a uno dei Tir. Vi sarebbe un solo ferito in gravi condizioni, il conducente del furgone.

La A4 non è chiusa al traffico ma rallentamenti sono segnalati nei pressi di Bernate Ticino. Ricostruire la dinamnica dell'incidente è compito della Polstrada.



