Calcio: Inter; Calhanoglu infortunato, salta l'Atalanta

Stop per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato un "leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", ha spiegato il club nerazzurro in una nota.

Calhanoglu salterà così la gara di mercoledì contro l'Atalanta e dovrebbe rimanere fuori per circa 7/10 giorni, con l'obiettivo di rientrare tra Genoa (lunedì 4 marzo, anche se in panchina nelle migliori ipotesi) e Bologna (sabato 9 marzo) per poi essere al top nella sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid in Champions (13 marzo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA