All'Arcimboldi arriva Giorgia Fumo con uno show sui millennials

Il prossimo 1 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano arriva uno dei volti nuovi della stand up comedy italiana, Giorgia Fumo, con il suo 'Vita Bassa', un manifesto della vita da millennial e un esilarante confronto tra generazioni.

Lo show si ispira sia alla vita bassa dei jeans che indossavano i millennials, ma anche al fatto che oggi si ritrovano una qualità di vita inferiore rispetto a chi li ha preceduti e a barcamenarsi con le briciole lasciate dai loro predecessori.

Dopo il successo televisivo su Comedy Central, Giorgia Fumo porta sul palcoscenico uno spassoso affresco contemporaneo offrendo al pubblico un mix di osservazioni e aneddoti sulla generazione dei trentenni, ma non solo.

Giorgia Fumo è ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne. Nata nel 1986 a Roma, è cresciuta in Sardegna e ha studiato a Pisa. Ha iniziato a fare Stand Up comedy nel 2019 e da allora calca i principali palchi della comicità italiana dedicandosi al teatro e ai suoi profili Instagram e TikTok.

L'1 marzo tornerà a Milano dopo lo spettacolo 'La Repubblica Indipendente della Comicità' del 2022 al Teatro dei Filodrammatici. All'Arcimboldi sarà la terza data del suo tour che l'ha già vista in scena a Trento e a Mestre, prima di passare per Parma, Torino, Bologna, Roma e chiudere il 10 maggio a Perugia.



