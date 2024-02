Si getta da un'auto in corsa a Milano, ragazzo grave

E' ancora ricoverato in gravi condizioni ma stabile e non in pericolo di vita al Policlinico di Milano, il ragazzo di 19 anni che ieri sera, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lanciato da un'auto in corsa in via Cassinis, non lontano dalla stazione di Rogoredo, sbattendo con violenza contro l'asfalto.

Il giovane era seduto accanto al guidatore, un trentenne, su una Dacia presa a noleggio in sharing, che è finita contro alcune macchine parcheggiate. Quando la polizia locale è arrivata, ha trovato sul posto l'autista.

I sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo non cosciente al Policlinico dove è in osservazione per un possibile trauma alla testa. Spetta ora alla polizia locale accertare la dinamica esatta di quanto accaduto.



