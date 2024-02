Il corpo di un senzatetto di 75 anni è stato trovato alle cinque in via Calvino a Milano, in un deposito dello scalo ferroviario Farini.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali del clochard, il cui corpo non presentava segni di violenza.





