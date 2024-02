Atalanta: Gasperini, il rigore? Fa parte dei tanti rigorini

"Il rigore? Fa parte di quei rigorini, che ce ne sono ormai tanti". La liquida così, Gian Piero Gasperini, la decisione di fischiare il rigore poi trasformato da Koopmeiners. "Orsato è andato a vederle al Var. A volte non li vede l'arbitro, non lo vedono i giocatori e non li vede la gente e poi li vede il Var. Ce ne sono una marea", spiega l'allenatore dell'Atalanta.

"In effetti non ne abbiamo avuti da tanto tempo e stasera ce lo prendiamo - dice ancora il tecnico dell'Atalanta -. Sono di una generazione per cui i rigori devono essere rigori, ma questi piacciono tanto alle tv. Noi siamo in grande credito, anche con il Milan, questa sera è andata bene".



