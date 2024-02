Molesta sessualmente una donna e picchia i vigili, arrestato

Un uomo di 28 anni, egiziano senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia Locale per aver molestato sessualmente una donna, dopo averla seguita mentre scendeva dal treno a Monza, e per aver aggrediti gli agenti intervenuti per aiutarla.

È accaduto ieri sera intorno alle 19, quando la donna ha raccontato di essere stata sorpresa alle spalle e palpeggiata mentre abbandonava il convoglio, di essere stata seguita e aggredita sessualmente anche sulle scale. Una volta fuori si è rivolta a due agenti della polizia locale di Monza, che hanno rintracciato il 28 enne che però ha reagito colpendoli a calci e pugni. Uno dei due agenti è caduto a terra a causa dei colpi. A bloccare l'aggressore è intervenuto un terzo poliziotto, libero dal servizio, che ha assistito alla scena mentre stava tornando a casa a fine turno. Il 28 enne è stato quindi arrestato e portato in carcere. L'agente ferito, medicato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA