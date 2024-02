Milan: Pioli, 'affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista'

"Dobbiamo essere forti nei duelli.

Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro i nerazzurri a San Siro.

Il Milan è reduce dall'impegno di Europa League contro il Rennes di giovedì sera e Pioli ha avuto pochissimi allenamenti a disposizione per preparare la gara e per valutare le condizioni della squadra. "Non so ancora niente. Ieri abbiamo recuperato, oggi capirò di più sulla condizione della squadra. Kalulu sta bene, parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po' più indietro ma sta bene anche lui. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi", spiega il tecnico.



