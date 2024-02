Ha preso un ombrello a un passante e con quello l'ha percosso al volto e al corpo. Poi si è scagliato contro uno scooter Lambretta che ha buttato contro un'auto.

E' stato così arrestato per danneggiamento aggravato dagli agenti delle Polizia e denunciato per percosse un sudanese di 34 anni ieri in viale Premuda a Milano.

Sia il proprietario dello scooter sia quello dell'ombrello con cui è stato picchiato hanno sporto denuncia.



