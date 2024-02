Presunti abusi edilizi, delibera cautelativa del Comune di Milano

Dopo l'inchiesta su presunti abusi edilizi per le torri di via Crescenzago 105 a Milano in cui è stato chiesto il rinvio a giudizio anche funzionari del Comune, Palazzo Marino è corso ai ripari approvando "in via cautelativa" una delibera che riguarda le linee di indirizzo della "attività amministrative in materia urbanistico-edilizia".

Nel caso dei lavori di via Crescenzago, la convinzione della Procura è che, date le dimensioni dell'intervento, non potessero essere eseguiti "come ristrutturazione edilizia né essere realizzato a mezzo Scia".

Quindi per le pratiche simili per cui ancora non è stato rilasciato il titolo edilizio, verranno seguite le indicazioni che si desumono dal decreto del Gip sul caso di via Crescenzago.

Invece nei casi di interventi edilizi terminati o in corso in cui si sa "di indagini aperte o per le quali gli operatori coinvolti chiedano verifiche" si valuteranno "le possibili ricadute delle interpretazioni normative desumibili dal decreto del gip" per "individuare eventuali atti da assumere".

"I profili di illegittimità prospettati - ha sottolineato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -sono frutto di interpretazioni normative controverse e che le prassi operative degli uffici sono state applicate in modo generalizzato agli interventi con analoghe caratteristiche, nella motivata convinzione della loro correttezza. Abbiamo bisogno il prima possibile di un chiarimento definitivo, che non lasci margini di incertezza rispetto alle linee da seguire.

Premesso questo, in considerazione dell'interesse pubblico generale, ora il nostro obiettivo dev'essere innanzitutto la tutela dei dipendenti comunali come degli operatori e delle famiglie che hanno investito risparmi in nuove abitazioni: è per questo motivo che abbiamo deciso di procedere con ulteriori verifiche su alcuni procedimenti in corso d'opera e di tenere in considerazione quanto sostenuto dal Gip di Milano per gli interventi la cui istruttoria sia ancora da ultimare".



