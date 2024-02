Milano come Hollywood alla sfilata di Tom Ford, con in prima fila ospiti come Sharon Stone, Uma Thurman, Eva Green, Sam Claflin, Dominic Sessa e Callum Turner, oltre alle modelle Amber Valletta e Iris Law.

In passerella il glamour della collezione disegnata da Peter Hawkings per il prossimo inverno, con protagonisti uomini e donne elegantemente vestiti per sedurre. Decise e sicure di sé, le donne sfoggiano blazer e blouson abbinati a shorts come minigonne, cappotti di ispirazione militare e abiti che rivelano il corpo con dettagli cut out. Scarpe col tacco sottile, pochette dal design pulito e occhiali da sole ampi e squadrati completano il mood ultra glamorous. Al fianco di questa donna che ha il piglio di Françoise Hardy e sembra uscita da una foto di Helmut Newton un uomo vestito proprio come lei: condividono il tailoring impeccabile, i tocchi oro, i cappotti militari, persino le paillettes da sera.





