Migliora la qualità dell'aria, via le misure antismog a Milano

Grazie alla pioggia, migliorano le condizioni dell'aria in Lombardia. E per questo da domani le misure antismog di primo livello sono disattivate a Milano, Brescia e Monza. Già ieri le misure erano state tolte a Como e Bergamo.

Le limitazioni - che includono il blocco della circolazione delle auto fino a euro 1 benzina e euro 4 diesel dalle 7:30 alle 19:30 anche sabato e domenica - restano invece in vigore nelle province che si trovano direttamente nella pianura padana, ovvero Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA