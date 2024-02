Kelly Bassi è la prima donna alla guida di Felsa-Cisl Lombardia

E' Kelly Bassi la prima donna alla guida della Felsa-Cisl della Lombardia, il sindacato che rappresenta i lavoratori atipici, somministrati e autonomi.

Trentacinquenne, nata a Treviglio, Kelly Bassi è stata segretaria amministrativa e organizzativa della Felsa Lombardia e coordinatrice territoriale per l'Asse del Po, dopo aver iniziato come delegata Rsa dei lavoratori somministrati in un'azienda chimica nel cremasco. "Sono onorata di questo incarico - commenta - e mi auguro che lo straordinario percorso che sto vivendo, possa diventare la normalità, come lo è per le altre categorie della Cisl, e non più un caso eccezionale e isolato, che un delegato Felsa possa entrare in segreteria".

La Felsa è nata per "costruire una rappresentanza delle forme di lavoro non tradizionali". Oggi è una struttura consolidata con oltre 20 componenti, che garantisce un presidio su tutti i territori lombardi con sportelli, delegati e presenza nei luoghi di lavoro. Nel 2023 gli iscritti sono cresciuti di 745 unità, poco sotto quota 8mila.

La somministrazione di lavoro oggi conta oltre 170mila addetti in Lombardia, un quarto dei quali a tempo indeterminato.

Il 14 febbraio scorso è stato proclamato lo stato di agitazione nazionale in seguito all'interruzione delle trattative per il rinnovo del Ccnl da parte di Assolavoro. "Se le agenzie si assumeranno una maggiore responsabilità come datori di lavoro - commenta Bassi - saremo in grado di costruire un forte sistema di relazioni, tra soggetti equamente robusti e solidi e la nostra collaborazione con le categorie dei lavoratori diretti assumerebbe ancora più importanza e valore, con pari dignità, pur con tutte le diversità imposte dalla realtà".



