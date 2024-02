Fedez e la separazione: 'Non gioco con la vita dei miei figli'

Fedez viene fermato in strada, sotto casa di un amico e saluta l'inviato Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, programma di Myrta Merlino su Canale cinque con una stretta di mano. La conduttrice manda in onda quello che Fedez ha detto a Dessì sulla presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni. "Come stai Fedez?", gli chiede l'inviato. "Bene grazie e tu?", risponde lui. Poi la domanda che tutti vorrebbero fargli: «E' vera questa storia?". "Dai ragazzi - replica - secondo voi anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Secondo voi - è la replica del rapper molto teso - voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Il giornalista incalza: è una messa in scena? «Vi pare un gioco?», la risposta. «Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita.

Chiunque può parlare di quello che vuole io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere". Andrò dice alla sfilata di Donatella Versace perché è una mia amica e mi è stata molto vicina in questo momento''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA