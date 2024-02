Esercitazione dei vigili del fuoco di Milano sul Duomo

Quattro giorni di esercitazioni di salvataggio, a Milano, per chiudere idealmente i "dieci anni di collaborazione tra Vigili del Fuoco e Veneranda Fabbrica del Duomo". E tra le attività svolte dai pompieri e dai soccorritori sulle terrazze della cattedrale milanese, anche il soccorso simulato a una persona portata a terra da una guglia.

Ne ha dato notizia oggi il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, precisando che in quattro giorni di esercitazione si sono avvicendati nelle attività 120 unità con abilitazione Saf (Soccorso Alpino e Fluviale) dei pompieri meneghini.

In particolare, secondo quanto riferito, hanno simulato il soccorso di un ferito, messo in sicurezza, imbragato e calato tra le guglie con una speciale barella - toboga da 45 metri d'altezza utilizzando tecniche alpinistiche.



