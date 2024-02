Cortei a Milano per Palestina e Ucraina, predisposte misure

Sono state predisposte dal comitato tecnico per l'ordine pubblico le prescrizioni e gli itinerari della partecipata giornata di manifestazioni attesa per domani a Milano.

"Nel corso della mattinata di oggi - si legge in una nota della Questura - sono state notificate ai promotori della manifestazione pro Palestina le prescrizioni del Questore di Milano con le quali sono state disposte modifiche all'itinerario da loro preavvisato, al fine di evitare il transito lungo le principali arterie del centro, nonché per inibire stazionamenti in piazza Duomo, come da risalente e confermata determinazione del Cposp". I manifestanti si concentreranno alle ore 14 in piazzale Loreto e termineranno l'iniziativa in largo Cairoli, transitando in piazzale Duca d'Aosta.

Per quanto riguarda il corteo della comunità ucraina di Milano, il concentramento dei manifestanti avverrà alle ore 13.00 in piazza Castello da cui gli stessi muoveranno verso piazza San Babila.



