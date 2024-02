Prada, il buono e il gentile contro l'aggressività

"A me interessa in questo momento l'introduzione del buono e del gentile, del giusto. Perché c'è tanta aggressività e cattiveria, noi proviamo interesse, quindi, per altre qualità dell'umanità": a dirlo è Miuccia Prada al termine della sfilata per il prossimo inverno, in scena a Milano. Al centro della proposta, disegnata da Raf Simons, un nuovo romanticismo nutrito di contemporaneità e ricordi di altre epoche: "Abbiamo citato pezzi di storia, che sono quelli che riguardano la femminilità e abbiamo cercato di capire - spiega Miuccia Prada - qual è il valore eterno di queste cose. Ho letto Walter Benjamin che dice che togliere pezzi di storia non vuol dire essere nostalgici, ma toglierli dalla gabbia, liberarli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA