Polizia chiude albergo che non comunica l'elenco di chi alloggia

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per sette giorni della licenza per la conduzione dell'Hotel Lario" , nell'omonima via del capoluogo lombardo.

Gli agenti della Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura hanno notificato la sospensione alla titolare dell'esercizio pubblico in quanto, da un controllo dello scorso gennaio, è emerso che la donna non aveva mai chiesto le credenziali d'accesso e quindi non aveva comunicato all'Ufficio Alloggiati Web della Questura l'elenco dei nominativi delle persone ospiti tra il giugno del 2023 e il gennaio del 2024.

Secondo la Questura, la mancata comunicazione, che impone anche l'obbligo di fornire alloggio solo alle persone munite di idoneo documento di riconoscimento, ha creato una condizione di pericolo alla collettività.

Durante il controllo, infatti, è stata riscontrata la presenza nell'hotel di persone con precedenti per reati contro la persona, inerenti alle armi e agli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.



