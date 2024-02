Europa League: Milan con Jovic titolare contro il Rennes

Stefano Pioli sceglie Luka Jovic come attaccante titolare nel Milan per la sfida di ritorno contro il Rennes che vale gli ottavi di Europa League. Olivier Giroud resta almeno inizialmente in panchina pronto a subentrare.

Al fianco di Jovic, che sarà squalificato per due giornate in campionato, spazio a Pulisic e Leao, tornato al gol proprio nel match di andata. A centrocampo Musah, Bennacer, Reijnders.

Pioli ha chiesto al Milan di non sottovalutare il match di questa sera nonostante i tre gol di vantaggio sui francesi.

Serve concentrazione per centrare la qualificazione e cancellare la brutta prova di campionato contro il Monza.



