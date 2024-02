Da La Milanesa una borsa per ogni vittima di femminicidio

"Create per fare rumore": così Cinzia Macchi presenta le nuove borse della collezione per il prossimo autunno-inverno del suo marchio La Milanesa, ognuna delle quali porta il nome di una donna vittima di femminicidio.

Protagonisti della proposta presentata alla fiera di tendenza White, durante la Milan Fashion Week, sono i tessuti di recupero, in un ventaglio di combinazioni che va dallo scozzese al nylon mixato al poliuretano. Il risultato sono shopping bag impreziosite dal motivo tartan e con i manici in bambù dal dettaglio crochet; maxi bag che rileggono il mood 'granny' a suon di tinte vivaci o proposte in velluto con inserti di marco perle e piume.

Ogni borsa ha il nome di una donna vittima, nel 2023, di femminicidio: "un omaggio e insieme un monito - spiega Cinzia Macchi - affinché il ricordo di quello che è stato non avvenga mai più.

Perché ogni donna è libera di essere quello che vuole e di fare rumore per dire "Io ci sono"".



