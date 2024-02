'Concerti, drink e chat', la Sinfonica Milano pensa agli under35

Non un abbonamento ma un'esperienza per avvicinare la musica sinfonica e creare una vera comunità: è ambizioso l'obiettivo dell'orchestra Sinfonica di Milano che ha lanciato Genesi, o meglio Generazione Sinfonica, progetto rivolto agli under 35.

Il pacchetto prevede a 69 euro cinque concerti di rassegne diverse fra loro con drink al bar dell'auditorium di largo Mahler incluso, una guida all'ascolto prima dell'inizio in cui tutti potranno intervenire, ma anche la possibilità di fare trasferte per vedere spettacoli altrove e un gruppo WhatsApp dove tenersi aggiornati e scambiarsi impressioni sugli spettacoli.

Si comincerà il 15 marzo con il cinema, ovvero con la proiezione di Amadeus di Milos Forman con la colonna sonora suonata dal vivo.

Il 5 aprile l'esperienza sarà un concerto sinfonico diretto dal giovane americano Roderick Cox. In programma il poema sinfonico di Richard Strauss Don Chisciotte (con il violoncello di Tobia Scarpolini nella parte del protagonista e la viola di Miho Yamagishi in quella di Sancho Panza), seguito dalla Settima di Beethoven.

Il 20 aprile alle 18 la Generazione Sinfonica potrà partecipare alla rassegna Musica&Scienza con il meteorologo Luca Mercalli che parlerà dei cambiamenti climatici e il controcanto della composizione di Simone Candotto 'Fours Seasons by Data, le Quattro stagioni di Vivaldi rivisitate' in cui le note man mano spariscono dallo spartito come le specie in via di estinzione dal pianeta. Il 3 maggio il concerto diretto da Yoel Gamzou sarà dedicato a musiche legate alla pittura con la Sinfonia di Mathis der Maler (Mattia il pittore) di Paul Hindemith e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij. La conclusione sarà il 14 giugno con un concerto diretto da Patrick Fournillier, i pianisti Lucas e Arthur Jussen, il coro della Sinfonica nel concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di Beethoven e nella Fantasia corale. Ma la festa non finirà. Terminato il concerto è previsto un After party alla Santeria Toscana con tanto di dj set a tema classico.



