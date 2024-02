Attraversa fuori dalle strisce e causa un incidente, condannata

Nel maggio del 2021, in una zona periferica di Pavia, aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e un motociclista di 48 anni, residente ad Albuzzano (Pavia), per evitare di investirla era stato costretto a una manovra improvvisa. Il 48enne aveva perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto e riportando fratture e ferite. A distanza di quasi tre anni il pedone che aveva causato l'incidente, una donna di 60 anni di Pavia, è stata condannata.

La giudice Elena Stoppini ha riconosciuto la donna colpevole del reato di lesioni, condannandola a tre mesi e al pagamento di 20mila euro al motociclista per i danni subiti.



