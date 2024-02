Apre nuovo padiglione ortofrutta nel mercato agroalimentare

Si aggiunge un tassello al piano da 300 milioni Foody 2025 per far diventare il mercato agroalimentare di Milano uno degli hub più moderni a livello europeo. Il 22 aprile, infatti, diventerà operativo il padiglione 1 ortofrutticolo: una struttura di 47mila metri quadrati di superficie coperta con 15 mila metri di competenza, 160 baie di carico, 102 punti vendita di 47 aziende deL settore.

Il padiglione sarà dotato di un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato e 'sostenibile' grazie a un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,3 mwt.

A febbraio dello scorso anno, hanno invece aperto le due piattaforme di logistica alimentare in cui lavorano 12 operatori concessionari e 380 lavoratori, mentre le prossime tappe prevedono il completamento del Padiglione 2 Ortofrutticolo, la ristrutturazione del Palazzo Affari, la realizzazione della sede direzionale, del Centro cotture e del magazzino centrale di Milano Ristorazione, la realizzazione di una piattaforma logistica ittica e la riqualificazione dell'area di via Bonfadini.

"Con i nuovi edifici daremo vita ad una infrastruttura che, per dimensione, capacità operativa e impatto ambientale, punta a essere un riferimento per il settore - ha sottolineato il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero -. A completamento del piano avremo oltre centomila metri quadrati dedicati ai prodotti ortofrutticoli che si andranno ad aggiungere ai mercati dedicati ai prodotti ittici, alle carni ai prodotti lattiero-caseari e al mercato dei fiori".



