Altri due licei in agitazione a Milano

I licei Beccaria e Moreschi si sono aggiunti alle scuole in agitazione con varie modalità a Milano.

Gli studenti del Beccaria avevano occupato il cortile esterno già ieri per per protestare contro le carenze del mondo dell'istruzione e in appoggio al popolo palestinese.

Stamani, circa un centinaio di studenti, riferisce la Polizia, è rimasto fuori dall'istituto per protesta mentre le lezioni stanno proseguendo normalmente. Così come 300 studenti stanno manifestando davanti al Moreschi. Nei giorni scorsi erano stati occupati il Severi Correnti e il Virgilio.

Al Severi Correnti, durante l'occupazione, finita nei giorni scorsi, si erano verificanti ingenti danni (calcolati in 70mila euro) che gli occupanti avevano attribuito a persone esterne alla scuola.

Quelli del Virgilio si sono invece dati una serie di norme per evitare che questo accada.



