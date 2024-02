A Milano la 'folle' Parigi di Brassaï con 200 stampe d'epoca

La Parigi degli anni '20, il periodo folle della Ville Lumière, con la sua vita notturna, le sue prostitute, ma anche i grandi quartieri operai, gli artisti e i monumenti iconici. A raccontarla con i suoi scatti unici è il fotografo Brassaï, pseudonimo di Gyula Halász, ungherese poi naturalizzato francese che è considerato l'occhio di Parigi.

E si intitola proprio così infatti la mostra che Milano gli dedica a Palazzo Reale.

Dal 23 febbraio al 2 giugno dove si potranno ammirare circa 200 scatti, che sono stampe d'epoca quindi sviluppate direttamente dal maestro, grazie alla collaborazione con l'Estate Brassaï Succession. La retrospettiva è curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote del fotografo che detiene un'inestimabile collezione di stampe e un'estesa documentazione relativa al suo lavoro di artista.

Le fotografie dedicate alla vita della capitale francese - dalla vita degli operai ai grandi monumenti simbolo, dalla moda ai ritratti degli amici artisti, fino ai graffiti e alla vita notturna - sono oggi immagini iconiche. "Esporre oggi Brassaï significa - afferma Philippe Ribeyrolles, curatore della mostra - rivisitare quest'opera meravigliosa in ogni senso, fare il punto sulla diversità dei soggetti affrontati, mescolando approcci artistici e documentaristici. Significa immergersi nell'atmosfera di Montparnasse, dove tra le due guerre si incontravano numerosi artisti e scrittori, molti dei quali provenienti dall'Europa dell'Est".

Brassaï era un ragazzo del 1899 ed era nato il 9 settembre quindi, per questa strana ricorrenza del numero 9 nella sua vita, la mostra di Milano è divisa in 9 sezioni. Il fotografo è stato tra i primi, in grado di catturare l'atmosfera notturna della Parigi dell'epoca e il suo popolo: lavoratori, prostitute, clochard, artisti, girovaghi solitari. Il tutto con l'abilità di raccontare senza giudicare. Interessante anche il suo approccio ai murales parigini, la sua esplorazione dei muri di Parigi e dei loro innumerevoli graffiti testimonia il legame di Brassaï con le arti marginali e l'art brut di Jean Dubuffet.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA