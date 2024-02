Morta Maria Venturi, addio alla 'signora dei sentimenti'

Addio a Maria Venturi, la "signora dei sentimenti", morta a 90 anni nella sua Brescia dove viveva da quando aveva sette anni. Nata a Firenze il 1 agosto 1933, scrittrice, giornalista, autrice di romanzi rosa come Storia d'amore, La bambina perduta, I giorni dell'altra e di soap e serie tv di successo da Incantesimo a Orgoglio, ha diretto settimanali come Novella 2000 e Annabella. Harper Collins Italia per cui è uscito nel 2018 Tanto cielo per niente in un tweet saluta "con grandissimo affetto Maria Venturi, signora dei sentimenti scomparsa oggi a 90 anni". Nel 2019 è uscito per Solferino il suo ultimo libro Cuore matto.



