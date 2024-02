Max&Co, capsule con Richard Quinn alla Milano Fashion Week

Richard Quinn, designer inglese fondatore della sua linea omonima e premiato nel 2018 con il Queen Elizabeth II Award, è il protagonista della nuova tappa del progetto &Co.llaboration du MAX&Co con la capsule "MAi." Dopo Margherita Maccapani Missoni, Efisio Rocco Marras, Duro Olowu, Anna Dello Russo e Sofia Sanchez de Betak per la stagione autunno-inverno 2024 il brand ha scelto di collaborare con Quinn per una capsule, presentata oggi alla Milano Fashion Week, che è un'esplorazione psichedelica che parte dalle vecchie pellicole sci-fi degli anni Sessanta per arrivare a un'estetica distopica dominata dall'Intelligenza Artificiale.

Protagoniste le fantasie floreali che sono la firma dello stilista, per sontuosi abiti in crepe de chine, giacche lunghe e mini cappotti leggeri stile Space Age.



