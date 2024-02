Con Luisa Beccaria la campagna tra i grattacieli di Milano

Come una campagna tra i grattacieli, la donna vestita da Luisa Beccaria per l'Autunno/Inverno 2024-2025 si adorna di fiori, che dilagano dagli abiti ai collant, dalle fodere agli accessori.

Per il giorno, il nuovo completo giacca e gonna a vita alta è in lana cotta stretch o con motivi di frange e piume di seta, gli abiti sono impreziositi da mini ruches sfrangiate, il cappotto spigato del guardaroba maschile diventa una vestaglia scivolata e profilata di velluto.

Per la sera, chemisier in broccato nero, immersi nell'installazione digitale e immersiva dell'artista italo-argentina Florencia S.M. Brück, un paesaggio interattivo che unisce realtà urbana e ambiente naturale protagoniste della collezione, presentata alle nuove Officine LùBar, hub e laboratorio creativo, ultimo nato del progetto LùBar, ideato dalla famiglia della designer.



