Chiuse Fiere Moda a Milano, 45% visitatori dall'estero

Hanno richiamato quasi 41.000 visitatori, 45% dall'estero, le quattro manifestazioni dedicate alla moda e all'accessorio che si sono presentate in contemporanea a Fieramilano (Rho), dal 20 febbraio ad oggi, per lanciare le tendenze delle prossime stagioni.

Tra i padiglioni di Micam (calzature) Mipel (pelletteria), The One Milano e Milano Fashion&Jewels hanno girato 40821 operatori da 150 paesi del mondo in particolare, da Francia, Germania, Spagna e Grecia. Performance positive anche da Giappone, Cina, Kazakistan e Regno Unito. Inaugurate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, le rassegne hanno sottolineato la volontà di fare sinergia presentandosi sotto un unico progetto chiamato 'Greatify', che significa rendere grande e più forte.

A completare la filiera dell'offerta espositiva sono in corso fino a domani anche Lineapelle e Simac Tanning Tech.



