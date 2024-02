Alberta Ferretti, sottovesti in flanella per vestire l'oggi

Parte dalla materia e dalla più classica delle opposizioni - maschile e femminile - che si declina in un mix di compattezza e leggerezza, solidità ed evanescenza, chiffon e flanella, pizzo e chevron, la collezione per il prossimo inverno portata in passerella oggi alla Milano Fashion Week da Alberta Ferretti.

Protagonisti sono temi e motivi cari alla stilista, come le sottovesti e il tailoring, i cappotti avvolgenti e i drappeggi, ma proposti in maniera inusuale. Ecco allora che le sottovesti e gli abiti plissé sono realizzati con la flanella, mentre le nervature sartoriali scolpiscono le princesse di panno leggero sul corpo. I gessati si illuminano di fili metallici, mentre i drappeggi sono illusioni ottiche stampate su jersey liquido. I tessuti maschili da giorno trovano il loro contrappunto nello scintillare di ricami, paillette, baguette, clutch ricamate e strass la sera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA