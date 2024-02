Ubriaco sulla pista, maxi-multa a uno sciatore in Valtellina

Ritiro immediato dello skipass e multa salata per uno sciatore ubriaco in pista. È accaduto il 17 febbraio, ma la notizia è stata diffusa nel pomeriggio di oggi dalla questura di Sondrio.

Il personale della Polizia di stato che presta servizio di sicurezza e soccorso in montagna nel comprensorio sciistico di Livigno è stato attivato per un intervento di soccorso di un uomo che nel tentativo di percorrere la pista detta "autostrada" è caduto ripetutamente, fino al punto di non essere più in grado di alzarsi.

I poliziotti sugli sci lo hanno trovato accasciato sulla pista, visibilmente ubriaco con occhi lucidi, alito fortemente vinoso e difficoltà nell'esprimersi e lo hanno accompagnato negli uffici dove gli hanno fatto l'alcoltest, che ha evidenziato un esito positivo ben al di sopra dei limiti di legge: 2,02 gr/l. Gli agenti hanno multato lo sciatore, proveniente dalla Repubblica Ceca che si trovava a Livigno in vacanza, per violazione della normativa che regola l'attività e la pratica degli sport sulle piste da sci: in questo caso prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a mille euro.



