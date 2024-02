Trovate due tartarughe 'invasive', una denuncia nel Mantovano

I carabinieri con i colleghi del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Mantova hanno scoperto un allevamento con due esemplari di tartaruga palustre americana detenute illegalmente a Porto Mantovano.

La specie "trachemys scripta spp", a cui appartengono i due esemplari adulti di circa 27 centimetri, è una di quelle definite alloctone invasive ed inserite nell'elenco del decreto legislativo 230 del 2017, che ne proibisce trasporto e commercializzazione.

L'uomo, un cinese di 39 anni, che non ne ha indicato la provenienza, è stato denunciato per allevamento di animali alloctoni; le tartarughe sequestrate, sono state lasciate in custodia allo stesso proprietario, in attesa di una collocazione adeguata.



