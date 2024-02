Prende a testate l'ex compagna, divieto di avvicinamento

Aveva colpito a testate l'ex compagna per strada, al culmine di mesi di maltrattamenti psicologici. Per questo i carabinieri hanno sottoposto un 42enne marocchino al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, un'italiana coetanea, dopo le indagini dei militari della stazione di Ponte San Pietro (Bergamo) che avevano raccolto la denuncia della vittima.

E' emerso che da diversi mesi l'uomo la vessava con continue minacce. culminate il 2 febbraio, quando, per strada, l'uomo aveva colpito la donna con pugni e testate al capo, provocandole delle lesioni e la donna era stata portata in ospedale. Quella notte la vittima aveva deciso di abbandonare l'abitazione, di troncare la convivenza e di sporgere querela nei confronti dell'indagato.

Gli elementi di prova hanno portato all'emissione da parte del gip del provvedimento a carico dell'aggressore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e di mantenersi a una distanza di almeno cinquecento metri, con divieto di comunicare con lei, pena l'aggravamento della misura.





