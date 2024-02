Morto il quindicenne rimasto ferito in un incidente nel Pavese

È morto il giovane di Casanova Lonati (Pavia) che era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Redavalle, in Oltrepò Pavese, lungo la strada diretta a Casteggio. Il ragazzo, che aveva 15 anni e non 17 come comunicato inizialmente, era in sella alla sua moto quando è stato tamponato da un'auto.

Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, non c'è stato nulla da fare.

La polizia stradale prosegue gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al conducente dell'auto verrà contestata l'ipotesi di reato di omicidio colposo.



